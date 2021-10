Tchad : la société civile du Lac, Kanem et Bahr El Gazal outillée pour renforcer son rôle

La formation de huit jours a été enrichie par différents modules à savoir le changement climatique, le développement durable et l'entrepreneuriat.



Le responsable suivi-évaluation du Projet d'appui à la société civile (PASOC), Djerakoubou Nazairè, a expliqué la mission du projet qui est de renforcer les capacités de la société civile. Il a exhorté les participants à mettre en application et transmettre les acquis aux autres acteurs engagés dans le milieu de la société civile.



Les participants quant à eux ont formulé des recommandations au gouvernement et à l'Union européenne pour le renouvellement du mandat du PASOC.



Le PASOC est financé par l'Union européenne à travers son 11ème Fonds européen de développement (FED).