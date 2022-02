Tchad : la société civile du Ouaddaï exhorte les jeunes à s'abstenir de véhiculer la haine

Le coordinateur de la sous-coordination nationale pour la paix de la province du Ouaddaï (SCNCP), Mahamat Abdelrahim Chahata, a fait un point de presse le 10 février à Abéché, relatif à la paix au Tchad, à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble dans la province du Ouaddaï suite aux événements douloureux qu'a vécu Abéché les 24 et 25 janvier 2022.



Mahamat Abdelrahim Chahata a exprimé sa reconnaissance au président du Conseil militaire de transition qui a dépêché quatre membres du gouvernement et son conseiller spécial pour calmer la situation, aboutissant à la signature de protocole de non-agression. Cet accord a été signé en présence de 100 représentants des chefferies traditionnelles et religieux.



Mahamat Abdelrahim Chahata appelle tous les fils et filles du Dar Ouaddaï à être unis et solidaires afin d'éviter les conflits et perturbations inutiles.



D'après lui, la campagne de sensibilisation organisée par la SCNCP dans les sept arrondissements de la ville d'Abéché et quelques villages de la province est insuffisante. Elle doit être accélérée et renforcée sans cesse dans le monde rural et urbain en vue de la paix et la sécurité.



Mahamat Abdelrahim chahata d'ajouter que "nous devons nous unir pour cultiver l'amour, le pardon et la tolérance". Il appelle tous les leaders tels que les imams, les pasteurs, les chefs traditionnels ainsi que les organisations de la société civile, à transmettre le message de la paix et de la cohésion sociale dans tous les lieux publics car "tous les tchadiens sont fatigués de la guerre, la violence, la haine, la division et le conflit inter-communautaire". Pour lui, tous ces mots incitent les uns et autres au soulèvement.



Le coordinateur Mahamat Abdelrahim Chahata demande aux jeunes de ne pas utiliser les réseaux sociaux à des fins utiles pour publier des images et vidéos à caractère de haine afin de troubler la conscience des paisibles citoyens. Il souligne que les jeunes doivent faire de grands efforts et sacrifices pour préserver le pays.