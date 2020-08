Tchad : la société civile formée en techniques de gouvernance démocratique à Abéché

La coordination nationale de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH) et la Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme (FIDH) organisent un atelier de formation des éducatrices et éducateurs communautaires aux techniques d'observation de la gouvernance démocratique à l'intention des organisations de la société civile de la ville d'Abéché du 27 au 29 août 2020.



Ils sont au total une vingtaine des participants issus de différentes organisations de la société civile à prendre part à cet atelier qui durera trois jours à l'ADETIC d'Abéché.



Le gestionnaire du projet "Ma voix compte 2", Doumla Laurent Hibra, a indiqué que l'objectif de cet atelier est de contribuer à la promotion de la gouvernance démocratique au Tchad par la sensibilisation de proximité au grand public.



Cet atelier permettra de doter les éducatrices et éducateurs de connaissances sur le processus électoral, et de renforcer les capacités des éducatrices et éducateurs sur les techniques de collecte d'information.



Le processus démocratique enclenché au Tchad a été marqué, outre l'émergence des partis politiques et des organisations de société civile (OSC) dans le paysage national, par des élections qui ont donné souvent lieu à des contestations entraînant des crises politiques et/ou post-électorales.



Par ailleurs, l'on remarque une faible participation des populations, notamment des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux différentes consultations et à la gestion de la chose publique, malgré la sensibilisation et l'éducation citoyenne assurée par les organisations de la société civile.



Le manque de culture citoyenne assumée et le faible engagement des acteurs locaux ainsi que des populations sur les questions de gouvernance démocratique ne facilitent pas l'exercice de la démocratie à la base.



C'est ainsi que le consortium des organisations de la société civile constitué de la LTDH, du CSAPR et de la FIDH, dans le cadre du projet "Ma voix compte 2", avec l'appui de l'Union Européenne, organise des ateliers de formation à l'intention des éducatrices et éducateurs aux techniques d'observation citoyenne de la gouvernance dans les différentes villes cibles afin de renforcer les capacités de ces derniers à contribuer l'enracinement de la gouvernance démocratique.