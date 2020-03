Tchad : la société civile indignée par l'attaque de Bohoma contre l'armée

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique au Logone occidental (RAPCLO), Moussa Al-khali Moussa, condamne dans un communiqué "l'attaque barbare de la nébuleuse Boko Haram contre la position des vaillants soldats de l’armée tchadienne à Bohoma dans la province du Lac."



L'attaque a fait au moins 98 morts et 47 blessés dans les rangs de l'armée.



Moussa Al-khali Moussa exprime son indignation et présente ses sincères condoléances au chef de l'Etat et aux familles des vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur.



« Paix à leurs âmes et prompt rétablissement aux blessés », dit-il.



Le RAPCLO réitère tout son soutien à l'armée nationale tchadienne, tout en lui demandant de garder le moral haut pour défaire l’ennemi.