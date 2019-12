Tchad : la stratégie gagnante du gouverneur Dago Yacouba à Moundou

La stratégie mise en place par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Dago Yacouba pour faire face à la crise qui secoue la Mairie de Moundou depuis plusieurs années commence à porter ses fruits. La commission de collecte mise sur pied il y a 28 jours par arrêté du gouverneur a pu collecter plus de 129 millions de FCFA.Cette somme a permis de débloquer trois mois de salaire du personnel de la mairie, sur les 26 mois d'arriérés. Une partie de l'argent servira à payer quelques détenteurs de bordereaux au niveau du Trésor public et une autre partie sera destinée à payer une équipe d'ouvriers qui seront chargés de balayer les routes de la ville.Cette initiative du gouverneur Dago Yacouba est saluée par tous les citoyens de la ville de Moundou. Quelques employés rencontrés se disent très satisfaits et remercient du fond du cœur le gouverneur pour avoir compris leurs souffrances en mettant en place cette idée salutaire."Nous pourront payer quelques dettes et habiller nos enfants pour les fêtes de fin d’année", s'exclame l'un des employés de la mairie.Le gouverneur a signifié que son intention n'est pas d'arracher les commandes de la Mairie mais de trouver une solution à cette crise, avant de laisser l'exécutif continuer la suite."Le premier problème qui est celui des salaires est entrain d'être résolu mais le second qui concerne les actes administratifs du maire Nerolel Ndoukole n'est pas encore touché", a dit Dago Yacouba.Début novembre, le gouverneur a annoncé la mise sur pied d'une commission de recouvrement des taxes communales afin de payer les arriérés de salaires des employés de la Mairie. Dago Yacouba avait qualifié de "crime" le cumul de près de deux ans d'arriérés de salaires et avait loué le courage des agents de la Mairie de Moundou.