Tchad : la taxe sur la cigarette "n'est pas rétrocédée" au ministère de la Santé

Le secrétaire général par intérim de l'Association des consommateurs (ADC), Yaya Sidjim, a déploré vendredi, le non versement de la taxe sur les paquets de cigarette, en vigueur depuis janvier 2019.



L'ADC "exige le versement des taxes perçues conformément aux dispositions de la loi des finances 2019 qui a instauré une taxe de 100 FCFA sur chaque paquet de cigarette fabriqué ou vendu au Tchad".



Elle relève qu'il est "inadmissible que la taxe soit perçue immédiatement sur les prix des paquets de cigarettes depuis le 1er janvier 2019 mais force est de constater que le produit de cette taxe n'est pas rétrocédé au ministère de la Santé publique."



"Il est temps que le produit de cette taxe revienne au ministère de la Santé publique pour qu'il soit affecté effectivement au service des maladies non transmissibles, au programme national de lutte anti-tabac et au comité de lutte contre le tabagisme", souligne Yaya Sidjim.



"L'ADC se réjouit de ce grand pas franchi par le Tchad et exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et à l'Assemblée nationale pour les actes responsables qui visent à préserver les générations présentes et futures des effets néfastes sur le plan sanitaire, économique, social et environnemental", précise le secrétaire général par intérim de l'association.



La loi des finances 2019 a instauré une taxe spécifique sur le tabac de 100 FCFA par paquet de cigarette (droit d'accise de 25%).