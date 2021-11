Tchad : la transition sera-t-elle renouvelée ? la réponse de Mahamat Idriss Deby

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a affirmé ce 12 novembre, dans un entretien à France 24, que le Tchad "est sur le bon timing" pour que la période de transition se limite à 18 mois. La charte de transition prévoit la possibilité d'un second renouvellement de 18 mois.



"Il y a la volonté politique. Il est possible de tenir cette promesse (...) En tenant compte de notre feuille de route, nous sommes sur le bon timing", a affirmé Mahamat Idriss Deby.



"Nous avons pris un engagement devant le peuple et devant Dieu", a souligné le président du CMT.



Des acteurs de la société civile et leaders politiques soupçonnent Mahamat Idriss Deby de vouloir perdurer au pouvoir et réclament la révision de la charte de transition.