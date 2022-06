Tchad : la traque des détenteurs illégaux d'armes se poursuit au Sila

Le gouverneur de la province du Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a assisté ce 15 juin à une présentation d'armes à Goz Beida.



10 armes à feu et une fausse arme ont été récupérées entre les mains de civils au cours des opérations de désarmement menées par les éléments de la zone de défense et de sécurité n°11 de Goz Beïda.



Le gouverneur a félicité les forces de sécurité pour le travail abattu et a demandé de continuer dans le même élan pour traquer tous ceux qui cachent des armes.