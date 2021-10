Tchad : la vaccination contre la Covid lancée au Mandoul

Dr. Allamine Djobo, représentant le délégué de la santé du Mandoul, a souligné que l'objectif est de lutter contre la Covid-19 et prévenir cette maladie au sein de la population.



Le gouverneur du Mandoul, Diamra Betolingar, souligne que le vaccin contre la Covid-19 est un don des partenaires du Tchad. Il a été remis par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Diamra Betolingar invite la population à sortir massivement pour prendre ce vaccin afin de se prémunir de la maladie qui sévit encore.



L'hôpital provincial de Koumra et le district sanitaire privé Semour de Koumra disposent des vaccins contre la Covid-19.