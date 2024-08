Tchad : la valorisation du patrimoine culturel et naturel du pays en tant que levier de développement touristique

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire Général du ministère de développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Abdoulaye Souleymane Adoum, représentant le Ministre de la culture. Le thème de cette édition était "Patrimoine et développement touristique".



Dans son allocution, le Coordonnateur Général de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad a souligné l'importance de la transmission et de la valorisation du patrimoine pour les générations actuelles et futures.



Le Secrétaire Général a rappelé la richesse et la diversité du patrimoine tchadien, notamment les sites inscrits sur les conventions de 1972 et 2003, comme Toumaï, les lacs d'Ounianga, le parc national de Zakouma, etc. Il a également mentionné la diversité linguistique et ethnique du Tchad, qui représente un important patrimoine culturel immatériel à préserver.



Le Chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno a adressé un message appelant à être fier des identités plurielles, à préserver les valeurs culturelles et à promouvoir les merveilles culturelles et touristiques du pays.



La cérémonie s'est terminée par une visite guidée de la bibliothèque nationale.