Tchad : la vente ambulante des marchandises gagne du terrain

Pour bon nombre de commerçants, la vente de façon ambulante des marchandises devient l’unique technique de leur écoulement.



C’est ainsi que plusieurs jeunes font le porte à porte, pour vendre divers articles. Cette technique prend de l’ampleur en ce moment de vacances. Yves Madjiadoum est vendeur de poulets de chair. Il passe de quartier en quartier, pour écouler ses marchandises. Sa moto est équipée d’une caisse faite spécialement pour conserver les poulets.



« Je faisais le marché sur place. Un jour, une cliente est venue me demander si je pouvais lui apporter quelques poulets à la maison. A la première commande, elle était seule, et pour la deuxième, les voisins avaient envie. C’est comme ça que j’ai découvert ce type de commerce ».



Bien que la distance pose problème, le commerçant se dit convaincu que le porte à porte est très efficace, comme technique de vente et de fidélisation des clients. Irène Yebkaldan est vendeuse des soutiens gorges, et sur ces épaules on trouve tout genre de cet article féminin. Toutes les formes de slips pour les femmes sont entassées dans ses bras.



« Je pense que nous les femmes, nous devrions aussi apprendre à faire quelque chose, que de rester attendre tout de nos hommes », dit-elle. En cette période, le porte à porte est la seule option pour bon nombre de débrouillards afin de vendre les marchandises. Certains vendent des habits, des chaussures, et beaucoup d’autres sont autour des produits alimentaires. Tinalbaye Madeleine propose le poisson frais, d’abord aux voisins du quartier, puis aux autres. « Le poisson est un produit périssable et délicat, si on ne prend pas garde, ça va pourrir.



C’est pourquoi, après mon marché surplace, je finis par aller chez les gens et leur propose mes marchandises ». L'oignon, l’igname, les pommes, les mangues, les habits de deuxième, voire de troisième main, font partie des marchandises vendues de façon ambulante, par des commerçants.



Nathalie Bienvenue vent des cruches, bassines et sceaux. Elle passe de maison en maison, à la recherche des preneurs. « Parfois, je ne vends même pas un seul, mais une fois installée au marché, je suis obligée de payer la place et ça énerve. Au moins, quand je me promène dans les quartiers, je peux facilement vendre une bonne partie de mes marchandises », relate-t-elle.



Prise comme une simple technique de vente de marchandises, les commerçants trouvent cette méthode comme un moyen d’échapper à la mairie.