Tchad : la vente des mangues génère des revenus aux femmes d'Am-Timan

Dans le chef-lieu de la province dont nous faisons référence, Am-Timan donc, les mangues sont consommées directement par les gens, soit dans leur lieu de service, ou à domicile. Parfois elles sont servies sous forme de jus dans les alimentations ou restaurants, après transformation bien entendu.



Les variétés produites localement sont les plus prisées par les consommateurs, toutefois, il faut reconnaître qu'en matière de mangues, la ville et ses localités avoisinantes sont sous l'influence des fruits importés de la zone méridionale du pays et d'autres régions.



Un tour au marché de ces fruits, permet de mieux s'inspirer du constat réel des avantages issus de la commercialisation, dont bénéficient surtout les vendeuses. Elles confirment que cette période de récolte est une opportunité qui génère des revenus surtout aux femmes de tout âge qui viennent pour en profiter de l'activité.



Jeunes filles ou vielles dames, elles sont nombreuses à se ruer vers le marché situé derrière l'école Al-Fallah pour la vente de ces fruits précieux. Les mangues de bonne qualité sont vendues le carton à 7.000 FCFA et celles dont l'état est mauvais coûtent 2.500 FCFA la quantité mesurée par un récipient. Certains détaillants se ravitaillent pour aller revendre les fruits vers d'autres marchés hebdomadaires en dehors de la ville.



L'activité est rentable selon les dires de celles qui la pratiquent. Une mère confirme que grâce à la vente de mangues, elle arrive à s'occuper des besoins nécessaires de son foyer. Elle et bien d'autres vendeuses, sont très satisfaites de cette activité génératrice des revenus, bien qu'elle ne soit pas permanente, faute de l'impraticabilité de la route qui se ferme dès la tombée des premières pluies.