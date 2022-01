Tchad : la ville d'Abéché fait un plaidoyer sur la santé de la reproduction

La maire 1ère adjointe de la commune d'Abéché, Khadidjé Assamah Issa a présidé la rencontre en présence du médecin chef du district sanitaire d'Abéché, Dr. Oumar Ramadan. Ils ont informé les chefs de quartiers sur l'importance de la santé de la reproduction notamment : la consultation prénatale, l'accouchement assisté, la consultation post-natale et la planification familiale.



Le médecin chef du district sanitaire d'Abéché, D.r Oumar Ramadan a affirmé que cette réunion de plaidoyer permettra aux personnes ciblées de sensibiliser leur base sur l'importance de la santé de la reproduction du couple mère-enfant.



Dans son discours d'ouverture, la maire khadidjé Assamah Issa a relevé que la santé de la reproduction occupe une place de choix parmi les préoccupations des autorités. Pour elle, le suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement et dans les 42 jours qui suivent par un professionnel de la santé joue un rôle essentiel dans la prévention de la santé de la mère. Ce suivi permet de surveiller l'évolution de la grossesse, de rechercher et traiter les maladies telles que le paludisme, le tétanos, les infections sexuellement transmissibles, l'anémie, etc.



Les chefs d'établissements et de quartiers ainsi que les femmes des organisations féminines ont pris bonne note pour la vulgarisation des messages reçus afin que de réduire le taux de mortalité néonatale.