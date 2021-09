Tchad : la ville d’Abéché réglemente l’ouverture des bars dancing

Le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a informé ce 14 septembre aux propriétaires de bars dancing, vente à domicile et buvette que les horaires d’ouverture et de fermeture sont fixes comme suit : du lundi au vendredi de 8h à 23h et du samedi au dimanche de 8h à minuit.



Tout contrevenant s’exposera à des sanctions conformément aux dispositions sécuritaires en vigueur, prévient le maire.