Tchad : la ville de Laï au rythme de la fête de l’indépendance

A Laï, une gigantesque cérémonie de prise d’armes a eu lieu à la Place de l’indépendance sous le haut patronage de la gouverneure de la province de la Tandjilé Ildjima Abdraman.



La cérémonie a commencé à 9h45mn avec la levée des couleurs sous le retentissement de l’hymne national la tchadienne en présence du commandant du régiment de la Tandjilé, le colonel Abakar Issakha Hassan.



Quelques minutes après, l’on aperçoit la sirène de la police escortant la gouverneure à la Place de l’indépendance. Aussitôt arrivée, elle a été accueilli à sa descente de la voiture par le colonel Abakar Issakha Hassan et le maire premier adjoint de la ville. La première magistrate a été de nouveau invité à passer en revue des troupes constituées de l’armée nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police municipale par le maître de la cérémonie le commandant Hormonkina Issak . Après ces moments forts émouvants et impressionnants, la gouverneure a déposé la gerbe de fleurs au Monument aux Morts.



Cette commémoration de l’indépendance, faut-il le rappeler, est un moment de pensées pieuses pour ceux et celles morts ou vivants qui ont posé des actes forts pour la patrie.



C’est ensuite que la gouverneure de la province, les responsables civils et militaires et le public, sortis nombreux ont suivi le grand défilé pédestre des différents détachements de l’Armée Nationale Tchadienne, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police municipale. Un défilé d’où, ces différentes troupes ont démontré tout leur savoir-faire, technique et opérationnel, ainsi que les moyens logistiques dont elles disposent pour la défense de l’intégrité du territoire national.