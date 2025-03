Tchad : la ville de Mao désormais alimentée en eau et en électricité

Le centre de la SNE de Mao remercie les autorités et les différents médias pour leur réaction coordonnée ayant permis la réussite du ravitaillement.



En effet, suite à une multitude de publications et de partages concernant la pénurie de carburant à la SNE, une citerne de gazole a été acheminée à Mao.



Selon le chef de centre de la SNE de Mao, Ali Ibni Ali Adam, la ville devrait être alimentée dès le 19 mars, du soir jusqu'au petit matin, afin de permettre à tous les habitants (usagers), de s’approvisionner en eau et en électricité, notamment pour compenser les quatre jours d’interruption passés.



Par ailleurs, Ali Ibni Ali Adam adresse ses vifs remerciements à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ce ravitaillement, en particulier les médias et les plus hautes autorités pour leur réaction simultanée.