Tchad : "la violence détruit les liens fraternels et ne favorise pas le vivre-ensemble", avertit la CNP

Centrée sur le thème « le vivre-ensemble et l’amour de la patrie », la campagne vise à sensibiliser la population tchadienne sur l’importance de la paix, du vivre-ensemble et de l’amour de la patrie.



Saleh Korme Wochi, coordinateur national du CNP, invite la jeunesse à dire non à la violence et non à la manipulation des jeunes par les politiques pour des intérêts mesquins.



Il exhorte la jeunesse à cultiver le civisme et le respect de l’autre quelles que soient ses opinions (politiques, religieuses ou idéologiques).



"D’ailleurs, la violence détruit les liens fraternels, dégrade l’intégrité du territoire et ne favorise pas le vivre-ensemble", regrette Saleh Korme Wochi.