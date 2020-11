Tchad : lancement d'un concours d'entrée à l'École de gendarmerie nationale

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, annonce l'ouverture au titre de l'année 2020, d'un concours d'entrée à l'école de la Gendarmerie nationale des élèves gendarmes de la 32ème promotion bilingue (Français-Arabe).



Le concours est ouvert aux candidats de deux sexes issus du milieu civil, remplissant les conditions suivantes :



Être de nationalité tchadienne ;

Être célibataire et n'avoir pas d'enfants en charge ;

Justifier d'un niveau de classe de première des lycées ;

Être âgé de 18 à 25 ans pour les candidats ;

Être âgée de 18 à 22 ans pour les candidates ;

Être reconnue apte et indemne de toute affection ou infirmité incompatible avec l'exercice du métier de Gendarme ;

N'avoir encouru aucune condamnation et satisfaire à une enquête de moralité ;

Ne pas être déflaté ou dégagé des effectifs de l'Armée nationale tchadienne ;

Avoir une taille moyenne de 1,70 mètre pour les hommes et 1,60 mètre pour les jeunes filles.



Le concours se déroulera dans chaque chef-lieu des provinces et au Lycée d'Amtoukouin pour les candidats de N'Djamena.



Date de dépôt des dossiers : mardi 1er décembre 2020

Date de clôture : Le dimanche 20 décembre 2020.