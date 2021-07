Tchad : lancement de deux projets sur l’éducation à Bol

Deux projets, l’un portant sur la protection et la scolarisation des enfants de la province du Lac (PROSCOLAC), et l’autre, sur l’éducation aux risques, ont été lancés ce matin à Bol. Il s’agit d’une initiative de l'ONG Humanité Inclusion et du Haut-commissariat national de déminage. C'est le délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, qui a présidé la cérémonie de lancement.



A travers cette cérémonie de lancement, l'ONG Humanité Inclusion entend présenter aux autorités et aux acteurs sectorielles, les tenants et les aboutissants de ces projets. Le deuxième adjoint au maire de la ville de Bol, Mahamat Moustapha Koulbou, s'est réjoui du choix porté sur la ville de Bol, pour le lancement de ces projets. Pour le coordinateur terrain d’Humanité Inclusion, Georges Kasumbé, ces projets ont pour objectif de contribuer à la protection physique, psychosocial et cognitive des enfants touchés par la crise, dans la province du Lac, en améliorant l'accès à l’école, la qualité de la scolarisation, l’équilibre psychosocial et la résilience des enfants déplacés et autochtones des départements de Kaya et Fouli, et la sécurisation des déplacements de population dans la région, afin de favoriser le retour des populations dans leur village.



Lançant les deux projets, le délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a mentionné que dans une situation de relèvement et de développement, les thématiques de l’éducation en général, puis de l’éducation inclusive en particulier et de la protection de l’enfance, doivent être portées au centre de l’action. Pour lui, les actions sont cruciales pour préserver l’avenir de la jeunesse.



Le délégué a réitéré ses remerciements à l'Union européenne et le Centre de crise et de soutien, pour avoir financé ces projets. Ces projets qui interviennent dans le département de Kaya et Fouli sont financés respectivement par l'Union européenne et le Centre de crise et de soutien, à hauteur de 1 551 875 000 FCFA, pour une durée d’exécution de deux ans et d’un an.