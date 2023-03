Tchad : lancement de la campagne agricole 2023-2024 à Laï

Une cérémonie de lancement de la campagne agricole a eu lieu ce 29 mars 2023, dans la ville de Laï, chef-lieu de la province du Tandjile et capitale de l'or blanc.



La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation conduite par le ministre d'État chargé de la Production et de la Transformation agricole, Loakein Kourayo Médard, ainsi que plusieurs autorités locales.



Dans son discours de bienvenue, la gouverneur Eldjima Abdramane a lancé un appel solennel à la plus haute autorité du pays, pour trouver une solution de désenclavement de la province qui est aujourd'hui un centre d'échange commercial entre plusieurs provinces du pays.



Le ministre d'État a, pour sa part, souligné que le choix de Laï pour le lancement de la campagne agricole n'était pas un fait du hasard, car c'est delà que le Tchad s'alimente en riz, et c'est aussi à cet endroit que se trouve la capitale de l'or blanc.



Il a exhorté les participants à faire usage des matériels remis pour une meilleure récolte, et une meilleure productivité, dans le cadre du thème de cette année qui est la transformation de l'agriculture tchadienne face au changement climatique.



La cérémonie s'est achevée par la remise de matériels aux différents groupements présents sur place.