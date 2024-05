Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la polio

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, représenté par le secrétaire d'État à la Santé, le Pr Abderrazzack Adoum Fouda, a procédé ce jeudi 16 mai 2024, à la cérémonie officielle marquant la campagne nationale de vaccination contre la polio couplée à la vitamine A et à l'Albendazole, puis à l'identification des enfants jamais vaccinés au sein du Centre de santé d'atrone.



Le Professeur Fouda, ému de l'étroite collaboration entre le ministère de la Santé et ses partenaires a, dans son allocution, tenu à remercier tous les collaborateurs du domaine de santé. Il a par ailleurs exhorté la population à ne pas négliger le vaccin des enfants et surtout contre la poliomyélite qui gangrène le milieu infantile.



De même, aux mères de veiller et de se rassurer du vaccin de leurs nouveaux qui est un moyen de lutte contre la malnutrition, à travers le déparasitage. Ont pris part à cette cérémonie, les autorités religieuses, traditionnelles, communales, associatives, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers.



Selon la représentante de l'UNICEF, cette campagne vise à mobiliser la population sur les valeurs de la vaccination en général, et la campagne contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage en albendazole qui se déroulera du 17 au 19 mai 2024, dans toutes les 23 provinces du pays.