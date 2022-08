Tchad : lancement de la campagne pour le Dialogue national inclusif dans le Salamat

Les activités de sensibilisation, pour la participation citoyenne au Dialogue national inclusif (DNI), ont démarré officiellement dans le département d'Aboudeïa, province du Salamat. Et depuis, quelques activités sont en train d'être menées sur place.



En effet, lancée le samedi 30 juillet 2022, par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, cette campagne nationale de mobilisation pour la participation citoyenne au Dialogue national inclusif, se poursuit dans cette unité administrative.



Conduite par Djido Dehiyé Sabane, l'équipe désignée par le consortium des organisations de la société civile au Tchad, chargée de la mise en œuvre de cette campagne, est à pied d'œuvre dans le département d'Aboudeïa, où le lancement officiel des activités, est couplé à un atelier organisé à l'endroit de plusieurs organisations socioprofessionnelles de la localité.



Le chef de mission explique que l'objectif de la campagne est de susciter une adhésion massive des populations au processus de transition, et d'amener celles-ci à mieux cerner l'importance du Dialogue national inclusif, et de renforcer les capacités des organisations locales.