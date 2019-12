Tchad : lancement de la farine infantile fortifiée "Manisa" contre la malnutrition

Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal a lancé mercredi matin à la place de l'indépendance de Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest, le produit "Manisa", une farine infantile fortifiée conçue au Tchad et destinée à prévenir la malnutrition chronique et à améliorer l'état nutritionnel des enfants de 6 à 24 mois.



La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles, Mme. Madjidian Padja Ruth, des représentants de l'Union européenne et de plusieurs responsables civils et militaires de la province.



Cet aliment est conçu, développé et commercialisé conformément aux normes et réglementations.