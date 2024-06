Tchad : lancement de la formation professionnelle de 49 jeunes en couture et électricité au CFTP de Mao

Le gouverneur du Kanem a lancé officiellement ce mercredi 05 juin 2024, la formation technique et professionnelle des jeunes dans les locaux du Centre de formation technique et professionnelle de Mao (CFTP).



C'était en présence du secrétaire général adjoint du département de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Adam Ibrahim Adam et des autorités militaires, administrations, traditionnelles, ainsi que les représentants des ONG et associations de la place. Ils sont 49 participants, qui prendront part à la formation, notamment en couture 21 personnes et 28 autres en électricité, pour une période de trois mois.



C'est un projet financé par le Royaume des Pays-Bas, et mis en œuvre par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Dans son mot introductif, le secrétaire général adjoint du département de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Adam Ibrahim Adam, a remercié les autorités provinciales pour leur présence à cette cérémonie importante.



Il a ensuite ajouté que la question de la formation des jeunes dans le domaine professionnelle est un atout pour le développement d'un pays. Pour lui, l'objectif du lancement de la formation des jeunes vulnérables dans le cadre du Projet est la « stabilisation communautaire dans la Province du Batha, Kanem et Bahr-El-Ghazel », une priorité du département de la formation professionnelle.



Lançant la cérémonie, le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a tout d'abord remercié l'OIM et le ministère, pour cette initiative à l'endroit des jeunes qui sont les piliers du développement d'un pays. Ce projet vise à soutenir les communautés, à travers un accès accru aux infrastructures et aux activités économiques spécifiquement axées sur les femmes et les jeunes qui sont le moteur du pays.



Il a ensuite ajouté que la formation professionnelle des jeunes est la propriété du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, en inscrivant la question de la formation professionnelle en lettres d'or, dans ses priorités pour les cinq prochaines.



Il appelle les apprenants de prendre conscience sur les conséquences néfastes de la migration irrégulière, et de bien pouvoir mettre en œuvre toutes les connaissances qui seront acquises durant la formation, pourquoi qu’elles soient bénéfiques, non seulement pour eux, mais aussi pour le bien-être de toute la communauté qui suivront vos exemples. Le premier magistrat du Kanem a ensuite ajouté que la jeunesse est le pilier du développement, et la force d'une nation.



Leur formation professionnelle les aidera à réduire le taux de chômage, et à augmenter le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes dans la province. Il a enfin exhorté les participants d'être assidus, disciplinés et responsable pour mieux assimilés la formation. La cérémonie a pris fin par la remise d'une table au gouverneur fabriqué par les élèves du CFTP de Mao, et la visite des salles des différentes filières.