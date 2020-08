Tchad : lancement des épreuves du BEF en province

Les épreuves écrites du Brevet de l'enseignement fondamental (BEF) au titre de l’année scolaire 2019-2020, ont été lancées lundi matin à Goz Beida par le préfet de département de Kimity, représentant le gouverneur de Sila, Adoum Hassan Fouda.



Au total, 619 candidats francophones et arabophones sont inscrits pour ce diplôme marquant l'aboutissement du cursus moyen (classe de 3ème).



Parmi ces candidats, il y a des garçons et des filles. Les épreuves se dérouleront sur une période de 10 jours, dans trois centres de la province de Sila, à savoir compris Goz Beida, Abdi et Goz Amir (dont un centre dans le camp de réfugiés de Goz Amir à Aradib).



Le préfet de département de Kimity, Adoum Hassan Fouda, a demandé aux candidats d'être serein et de ne pas paniquer. Selon lui, le respect des mesures barrières est obligatoire.



"Toutes les dispositions sont prises pour permettre aux élèves de composer dans de bonnes conditions", a précisé le délégué à l'enseignement et à l'éducation de Sila, Bichara issa Issa Assamah.



Les salles de classe sont ainsi limitées à 40 élèves, tous munis de cache-nez.