Tchad : lancement des épreuves du baccalauréat dans le calme à Guélendeng

Les épreuves du baccalauréat sessions de 2021 ont été lancées officiellement ce lundi à Guélendeng dans le département de la Lemié comme sur l’ensemble du territoire national. C’est le préfet Djidda Hissein Grenky qui a présidé la cérémonie. Il a encouragé par la même occasion les candidats à rester serein et à lire attentivement les sujets pour mieux les comprendre avant de les traiter au risque de se tromper.



« Ce sont des sujets que vous avez déjà traité en classe. Il suffit de garder votre calme et tout ira ». Il a enfin souhaité bonne chance aux candidats.



Le centre de Guélendeng compte au total 520 candidats toutes séries confondues. La fin des épreuves est prévue pour le samedi 7 août, conformément au calendrier établi par l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).