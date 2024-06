Tchad : lancement des travaux de drainage des eaux pluviales à N'Djamena

L'entreprise a commencé ce travail il y a presque un mois avec ses propres fonds.



Dans son intervention, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a souligné que cette campagne revêt une importance particulière car elle est soutenue pour la première fois par le Projet PILIER, un projet ambitieux placé sous la tutelle de leur ministère et financé par la Banque Mondiale.



"La gestion des eaux pluviales est un défi majeur, surtout face aux inondations récurrentes qui affectent notre population, nos infrastructures et notre environnement. Cette campagne de curage est essentielle pour prévenir ces désastres naturels et assurer la sécurité de nos concitoyens", a déclaré le ministre.



Il a ajouté que les entrepreneurs et bureaux de contrôle mobilisés jouent un rôle crucial et que leur professionnalisme est essentiel pour mener à bien ces travaux avec diligence et qualité. "Il est impératif que ces travaux soient réalisés en minimisant les impacts négatifs sur notre environnement et en garantissant la sécurité de tous les travailleurs et résidents. Chaque opération doit se faire dans le respect des protocoles de sécurité, la protection des citoyens et de notre écosystème étant une priorité absolue."



Le ministre a également salué l'engagement continu et la détermination des mairies, partenaires indéfectibles de cette campagne, à faire de cette initiative un succès en partenariat avec les entrepreneurs, les bureaux de contrôle et les équipes techniques.



"La lutte contre les inondations est une priorité pour notre gouvernement, et nous devons tous, en tant que citoyens, adopter des comportements responsables pour soutenir ces efforts. La gestion des déchets, la protection de nos canaux de drainage et la coopération avec les autorités locales sont des actions simples mais vitales que chacun de nous peut et doit accomplir", a-t-il ajouté.



Le ministre a conclu en exprimant sa reconnaissance à la Banque Mondiale pour son soutien financier et technique à travers le Projet PILIER. "Ensemble, nous pouvons faire en sorte que N'Djamena soit une ville plus résiliente, plus propre et plus prospère."