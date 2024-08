Tchad : lancement des travaux portant sur la préparation de la Loi de Finances 2025

Le directeur général adjoint des Impôts Hassan Bakhit Djamous a officiellement lancé les travaux du processus de préparation et d'élaboration du projet de la Loi de Finances pour l'exercice 2025.



Ces travaux de réflexion et d'élaboration du projet de la Loi de Finances pour l'exercice 2025 seront assurés par des équipes techniques.



Et ces équipes ont été mises en place par décision du directeur général des Impôts n°024/MFBEP/DGI/DLCRFI/DL/2024 du 31 juillet 2024, en exécution des grandes orientations des plus Hautes autorités en matière de politique fiscale du gouvernement contenues dans la circulaire n° 0001/PR/ 2024 du 05 août 2024, fixant les grandes orientations en matière de politique fiscale du gouvernement.

Les grands axes qui devront guider les travaux sont :

- la poursuite de la digitalisation en vue de la maîtrise du fichier des contribuables ;

- la poursuite du recouvrement en ligne ;

- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ;

- la généralisation de la facturation électronique normalisée, ainsi que la télé-déclaration ;

- l'amélioration du dispositif fiscal des régimes particuliers (pétrole, mines, etc.).



Les travaux ont été lancés ce 30 août 2024, dans la salle de réunion de la direction des Impôts (DGI).