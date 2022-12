Tchad : lancement du Festival des cultures nomades et sédentaires de Mongo

Organisé par l'ONG ''Guéra Touristique'', la 8ème édition du festival a vu la participation massive de plusieurs festivaliers et festivalières issus des communautés du terroir. La 8ème édition du Festival des cultures nomades et sédentaires offre aux populations nomades et sédentaires de la province du Guera, un espace d'échanges culturels, de brassage et de cohabitation pacifique.



C'est une ultime opportunité de promouvoir les valeurs de la culture arabe nomade, et par extension les cultures tchadiennes.



Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Guéra, Adoum Forteye Amadou, notifie que c'est une grande fierté pour la population de la province du Guera en général et celle de la ville de Mongo en particulier, d'abriter le festival des cultures nomades dont la 8ème édition offre une extension aux cultures des sédentaires du Guera, voire d'autres provinces.



« Ce festival vise la promotion de l'éducation des filles et garçons nomades, le tourisme, la sauvegarde des espèces animales et végétales menacées de disparition, la promotion de l'accès à l'eau potable en milieu nomade, et la sensibilisation contre certaines pratiques coutumières néfastes », affirme le gouverneur du Guéra.



Ouvrant officiellement les festivités, le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, exprime sa joie d'être à Mongo parmi les festivaliers pour lancer la 8ème édition du festival qui a pour objectif la valorisation des potentialités touristiques, artistiques, culturelles et artisanales dans cette noble province du pays.



Les premières activités prévues ont été réalisées ce 11 décembre. Il s'agit des jeux de société, des courses hippiques ainsi que d'autres événements culturels et artistiques.