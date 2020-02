Tchad : lancement du PADLFIT à Laï, les précisions du ministre de l'Economie

Selon lui, la spécificité de ce programme qui va être testé dans la province de la Tandjilé est que les cinq départements vont commencer les investissements à la fois. "Des investissements intersectoriels qui concernent tous les domaines liés aux questions de développement, économique et surtout qui contribuent à la réduction de la pauvreté", a précisé Dr. Issa Doubragne.



"C'est une nouvelle formule de faire du développement. Le président de la République lui-même a choisi cette province pour commencer cette activité dans le cadre du PND 2017-2021. Si ce programme se passe bien dans la Tandjilé et à Laï, il est attendu qu'en 2020 et 2021 nous puissions l'étendre dans au moins une dizaine de provinces pour continuer le développement à la base, en faveur des jeunes et des femmes, mais surtout les couches les plus défavorisées, et de relier le secteur informel aux opportunités dont ils ont besoin pour se développer", d'après le ministre de l'Economie et de la Planification du développement.