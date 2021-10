Tchad : lancement du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire

Dans le cadre de ses activités de promotion du Droit International Humanitaire (DIH), le Comité international de la Croix-Rouge du Tchad (CICR), en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lance la 5ème édition du Concours national de plaidoirie en DIH du 13 au 15 Octobre 2021 au CEFOD.



Ce concours mettra en compétition des équipes d'étudiants de 3ème année de droit en provenance de six universités publiques et privées tchadiennes, à savoir l'Université de N'Djaména, l’Université Adam Barka d'Abéché, l’Université de Moundou, l’Université de Doba, l’Université de Sarh et l’Université Privée Emi-Koussi Lançant l'ouverture du concours, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mme Lydie Beassemda, dans son mot de bienvenue, a souhaité la bienvenue aux équipes des universités participantes, en particulier aux délégations de l'université de la capitale, des provinces, notamment celles d'Abéché, Doba, Moundou et Sarh. La ministre souligne que « les défis humanitaires sont gigantesques dans le monde et en particulier au Tchad, ce qui interpelle la conscience de tous d'avoir un regard sur cette situation qui impactent durement et durablement les populations victimes ».



« Ce concours constitue une compétition, il est surtout une occasion d'encourager la jeunesse à réfléchir sur les contributions à apporter pour soulager les souffrances induites par les conflits armés qui entourent le Tchad. Il contribue à éveiller la conscience des générations actuelles et futures, sur les conflits et autres situations de violences qui handicapent l'avenir de nos nations en proie aux crises sociopolitiques, sécuritaires et sociales », ajoute la ministre. Selon le chef de délégation du CICR au Tchad, Dirieh Abdi Mohamed, la délégation du CICR au Tchad demeure résolue à œuvrer aux cotés des universités pour apporter un soutien dans cette promotion.



Loin d'être la seule activité en faveur des universités, cette compétition fait partie d'une diversité d'actions de promotion du DIH en milieux académiques, suivant le protocole d'accord liant le CICR au Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) dont le Tchad fait partie. « C'est l’occasion de féliciter les braves enseignants qui mettent tout en couvre pour transmettre leurs savoirs à ces jeunes étudiants et encourager les universités à renforcer ces enseignements. Très bientôt, nous allons organiser un atelier de renforcement des connaissances des enseignants de DIH. Cela va aboutir à une harmonisation des cours sur le DIH dans les universités du Tchad, en application des directives du CAMES », souligne le chef de délégation du CICR.