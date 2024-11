Tchad : lancement du festival traditionnel Yan Guirbé à Sarh

Ce mardi 26 novembre 2024, la ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a vibré au rythme de la culture et des traditions, à l’occasion du lancement du festival traditionnel Yan Guirbé.



Le festival Yan Guirbé, dont le nom se traduit en français par « Nos traditions », a pour objectif de célébrer la diversité ethnique et culturelle de la province, en réunissant plus d’une dizaine d’ethnies distinctes de la province.



Placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, ce festival a été inauguré au stade municipal de Sarh par le gouverneur de la province, Abderrahmane Ahmat Bargou.



L’événement a été marqué par une série de spectacles, de danses traditionnelles, de chants folkloriques et de démonstrations artisanales qui ont permis de mettre en valeur les coutumes et savoir-faire des différentes communautés du Moyen-Chari.



Le coordonnateur du festival, Masra Danyo Stéphane, a souligné que ce festival est une plateforme dédiée à l’expression artistique, à la préservation des traditions et à l’innovation. Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, a salué cette initiative et a précisé qu’à travers ce festival, les fils et filles du Grand-Moyen-Chari vont découvrir les vraies identités culturelles de leur terroir, tout en promouvant un message de paix et d’unité.



Le gouverneur Abderrahmane Ahmat Bargou a exprimé sa joie de voir ce festival émerger comme une plateforme de promotion des valeurs culturelles et de renforcement des liens entre les peuples de la province. « Je salue l’engagement de la jeunesse dans la préservation des traditions, et cette initiative va contribuer à la cohésion sociale, et au rayonnement de la culture de notre province », a souligné le gouverneur Abdramane Ahmat Bargou.



Le lancement de Yan Guirbé s’inscrit dans un cadre de renouveau culturel et de renforcement des identités locales, en faisant la part belle à la richesse, et à la diversité des ethnies de la province.