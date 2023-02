Tchad: lancement du projet "Jeunesse vers l'emploi durable" à Bongor

Lors de la cérémonie, les responsables civiles et militaires, le maire de la ville, les autorités traditionnelles ainsi que plusieurs invités de la société civile ont assisté au lancement du projet. Le coordinateur Ngargam Walana Joseph de l'ONG AKWADA a salué les autorités pour leur accompagnement avant de présenter la vision de son organisation en faveur du développement.



Ce projet est la suite de celui de Bab al amal. Le coordinateur du projet, Sylvestre Woumbondi, a présenté les enjeux du projet. Il a souligné que le contexte actuel du Tchad est marqué par une faible structuration du secteur de la formation et de l'insertion professionnelle, ainsi que par un déséquilibre entre les qualifications des jeunes et les possibilités d'emploi salarié ou d'auto-emploi. Il est donc urgent de mettre en place un nouveau paradigme pour porter le développement et la richesse à la base.



Le responsable d’Essor pays a invité les différents acteurs impliqués dans le projet à mettre du sérieux pour atteindre les objectifs fixés. Le préfet du département de Mayo-Boneye a ensuite lancé le projet. Dans son discours, le préfet Ahmat Hissein Awam a souligné que les initiatives de ce projet viennent compléter celles du gouvernement. Il a assuré aux acteurs de l'accompagnement des autorités pour la mise en œuvre du projet.