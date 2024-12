Tchad : lancement du projet Wash sécurité alimentaire protection

Le projet « Réponse humanitaire multisectorielle » (Wash, Sécurité Alimentaire, protection) pour les populations affectées par les crises dans la région du Sahel central (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad), a été lancé ce matin à Liwa.



Il s’agit d’une initiative de l'ONG Oxfam et l’Association pour la promotion des libertés fondamentale au Tchad (APLFT), avec l'appui du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.



C'est le préfet du département de Fouli, Adam Mahamat Mbomi qui a lancé le projet. A travers ce lancement, Oxfam entend informer toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales, les partenaires et les bénéficiaires, afin de mettre en œuvre les activités du projet.



Financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à plus 900 millions de FCFA, pour une période d'exécution de 26 mois, le projet « Réponse humanitaire multisectorielle » (Wash, Sécurité Alimentaire, protection), pour les populations affectées par les crises dans la région du Sahel central (Burkina Faso, Mali Niger Tchad), intervient dans la sous-préfecture de Daboua et Liwa, dans le département de Fouli.



Le responsable terrain d’Oxfam, Issouf Yana Mahamadou a souligné que ce projet vise d'une part à sauver des vies, améliorer le bien-être et maintenir la dignité des populations affectées dans le département de Fouli, et d'autre part, contribue à réduire l'impact des crises multiples sur les couches les plus vulnérables affectées dans la province du Lac et du Ouaddaï.



Il s'agit spécifiquement de renforcer l'accès à la nourriture et aux moyens de subsistance des groupes cibles, améliorer l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires des personnes déplacées et hôtes, et renforcer les capacités des femmes, hommes, filles et garçons y compris les personnes vivant avec un handicap à se protéger contre les risques de protection, les violences sexuelles et améliorer l'accès au service d'aide, a-t-il martelé.



Au nom du comité provincial d'action (CPA), le délégué provincial de l'Action sociale, de la Solidarité et des affaires humanitaires du Lac, Tchari Affono a mis l'accent sur l'implication des services déconcentrés de l'État dans la mise en œuvre du projet.



Le préfet du département de Fouli, Adam Mahamat Mbomi a rappelé que ce projet répond à l'appel du gouvernement à l'endroit des partenaires humanitaires, pour venir en appui aux personnes affectées dans la province du Lac en général et le département de Fouli en particulier.



Il a aussi plaidé pour l'extension de ce projet dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria. Il faut noter que ce projet est mis en œuvre par Oxfam et l’Association pour la promotion des libertés fondamentale au Tchad (APLFT).