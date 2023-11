Tchad : lancement du projet de santé maternelle et infantile dans la province de Hadjar-Lamis

Une cérémonie a marqué le lancement du projet de renforcement de la santé maternelle et infantile au Tchad, ainsi que la réception de 27 nouveaux centres de santé, dans le canton d'Afrouk de la province de Hadjar-Lamis. Cette initiative, cruciale pour le développement des services de santé primaire dans la région, a réuni divers responsables militaires, civils et partenaires internationaux.



Dans son discours, le président du comité d'organisation, Mourtada Hassan Babikir, a souligné l'importance du projet visant à améliorer la couverture sanitaire des populations vulnérables, avec pour but ultime de réduire le taux de mortalité et de morbidité.



Le projet, financé conjointement par la Banque Islamique de Développement (BID), l'État tchadien et l'UNICEF, représente un investissement total de 48,4 millions de dollars sur cinq ans. Il vise à fournir un accès universel à des soins de santé complets et de qualité dans les provinces de l'Ennedi Est, de Mandoul et de Salamat, et à soutenir le développement socio-économique du pays d'ici 2030.



Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a assuré que le projet respecterait les normes les plus élevées et les délais impartis, reflétant l'engagement des autorités tchadiennes et des partenaires internationaux en faveur de la santé maternelle et infantile.



Le secrétaire général de la province de Hadjar-Lamis, Ahmat Mahamat Tolly, a rappelé l'objectif du gouvernement tchadien et de ses partenaires de rendre les services de santé plus accessibles à tous, en particulier dans le canton d'Afrouck. Il a exprimé sa gratitude envers tous les contributeurs du projet pour leur travail essentiel et a souligné l'importance de cette avancée pour la santé quotidienne de la population, en mettant l'accent sur les soins du « couple mère-enfant ».