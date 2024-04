Tchad : lancement officiel de l’opération de remise des kits solaires à un million de ménages

La ministre de l’Energie, Ndougonna Mbakasse Riradjim a procédé ce matin à Nanakéssé au lancement officiel de remise des kits solaires aux ménages. C’était en présence du gouverneur du Logone Oriental, Toké Dadi et de quelques autorités concernées.



Que la lumière soit et la lumière fut. C’est fort inspiré de cette parole divine créatrice que le gouvernement du Tchad, en collaboration avec les partenaires financiers et techniques, a décidé d’aider la population en subventionnant les kits solaires au profit d’un million de ménages tchadiens.



Et c’est dans cet ordre d’idées que la ministre de l’Energie, Mme Ndougonna Mbakasse Riradjim a lancé officiellement la cérémonie de remise des kits solaires subventionnés aux ménages, ce jeudi 18 avril 2024, dans le canton Nankéssé, en présence du gouverneur de la province du Lor, Toké Dadi.



Après une démonstration du fonctionnement de ce kit solaire par le technicien chinois, le gouverneur explique le sens de ce geste du gouvernement. Pour lui, ce geste permettra à la population des villages du canton Nankessé d’avoir de la lumière, non seulement pour éclairer leurs ménages, mais également d’avoir de l’énergie pour la charge de leurs batteries.



De même, il exhorte les bénéficiaires à un bon usage, vu l’effort déployé par le gouvernement pour réduire drastiquement le prix d’un kit qui est fixé à 10.000F, avec une assurance de 3 ans de maintenance.



La ministre de l’Energie, Ndougonna Mbakasse Riradjim, dans son adresse, est entrée plus en détail avec de chiffres dans ses explications, quant à l’importance du projet des kits pour les ménages.



A noter qu’il s’agit de la première phase du projet des systèmes solaires domestiques dans le cadre du Projet d’Accroissement d’Accès à l’Energie au Tchad (PAET), financé par la Banque mondiale.