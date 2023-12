Tchad : le ​MPTR prône le "NON" au référendum en faveur de l'État fédéral

Le président du MPTR, Bruce Mbaimon, a souligné que le pays est affligé depuis 63 ans par des problèmes de clanisme et de rébellion. Il a exprimé sa déception face au rejet par l'assemblée d'examiner un projet de constitution fédérale proposé par son parti, alors qu'il estime qu'il devrait y avoir deux constitutions - une pour l'État unitaire et une autre pour l'État fédéral.



Bruce Mbaimon a mis en avant les avantages de l'État fédéral, qu'il considère comme une solution pour réduire considérablement le chômage, notamment en instituant une police provinciale. Selon lui, l'État fédéral permettrait à chaque province de gérer ses affaires avec plus d'efficacité et de sens patriotique. Il a également déclaré que l'État unitaire est la cause des nombreux problèmes auxquels le pays est confronté, tels que le chômage, la corruption et le clanisme.