Tchad : le 103ème anniversaire du massacre des coupes-coupes au centre d'une conférence

À l'occasion du 103ème anniversaire d’un triste événement qu'a vécu le Ouaddaï, une conférence-débat a été animée conjointement par Dr. Ibrahim Hassan Assilek et Dr. Mahamat Ahmat Aboussahar.



Pour marquer cet évènement, l’Union générale des associations d'appui à la langue arabe, section du Ouaddaï, a organisé cette rencontre le 24 novembre à Abéché, dans les locaux de l'École normale bilingue d'Instituteurs de la ville.



L'objectif de cette conférence était de rappeler aux jeunes, les causes et les conséquences de l'histoire douloureuse du massacre des "coupes-coupes" qui a eu lieu le 15 novembre 1917 dans le Ouaddaï. Les panelistes ont évoqué dans leurs présentations, plusieurs raisons comme cause. Cependant, ils ont précisé que tous les historiens et chercheurs sont tombés d'accord sur le fait que la cause principale de cet événement est l'anéantissement de la culture islamique dans le Ouaddaï, afin d'instaurer l'éducation française.