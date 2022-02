Tchad : le 18ème roi Moundang intronisé à Léré

Le Gong Kadjonka IV, Ousmane Zoutené Payanfou a été intronisé ce mardi 22 février 2022, au Palais royal du Gong de Léré.



Il remplace son père décédé le 16 février. Ousmane Zoutené Payanfou qui devient Gong Kadjonka IV de Léré a été nommé par décret présidentiel le 16 février dernier.



La cérémonie d'intronisation a débuté par la pratique des rites traditionnels très tôt le matin, puis s’en est suivi la phase administrative. Le début de la cérémonie a été marquée par des prières chrétiennes et musulmanes. Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Kathir Abdraman qui a intronisé Gong Kadjonka IV, lui a adressé ses félicitations.



Il l'exhorte à être le garant de la sécurité et des valeurs traditionnelles Moundang. Au terme de l’intronisation, le chef suprême du peuple Moundang a rendu gloire à Dieu, pour cette distinction et ce choix porté sur lui. Il a ensuite lancé un vibrant appel à ses administrés, pour s'associer à lui, afin de rétablir les valeurs ancestrales Moundang. Des danses folkloriques, des cris de joie et des youyous des femmes ont agrémenté la cérémonie.