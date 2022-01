Tchad : le 1er forum de la communauté Dangléat s'ouvre le 22 janvier prochain

Le président du comité d'organisation de lancement du forum de la communauté Dangléat a tenu un point de presse pour annoncer la tenue de l’événement, du 22 au 29 janvier 2022, au Palais du 15 janvier à Ndjamena.



Dans son allocution de circonstance, le président du comité d'organisation, Mahamat Tchalé souligne que les problèmes de développement préoccupent la communauté Dangléat, notamment dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et bien d'autres.



Les filles et fils de la communauté, regroupés en Groupe de Réflexion des Cadres Dangléat (GRCD), envisagent donc organiser un forum pour le développement socio-économique et culturel de la communauté Dangléat. Cette dernière vit au tour des massifs montagneux du centre du Tchad, dans la province du Guera, département d'Abtouyour, entre Bitkine et Mongo.



Le forum a pour objectif de débattre et proposer des pistes de solutions aux différents axes de développement identifiés ; de rédiger un plan intégré de développement local ; et de mettre en exergue les opportunités dont regorge la localité, et pouvant être exploitées tant au niveau local que national. Le forum de la communauté Dangléat, de par son importance, lancera les bases du développement local qui se veut inclusif et durable, pour le bien-être des Dangléat et par ricochet, celui de toutes les populations de la province, voire du Tchad tout entier.



A cet effet, tous les fils et filles de la communauté Dangléat, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont vivement conviés à prendre part à ce forum qui se tiendra en format semi-virtuel.