Tchad : le Batha bénéficie du projet SWEED pour améliorer le niveau de vie

SWEDD est un projet d'ampleur régionale regroupant neuf pays à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Benin et le Tchad. Il a pour objectif d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescents, leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé de reproduction, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle puis d'accroître la génération et le partage des connaissances.



Pour cette 2ème phase, le comité régional de pilotage a examiné et adopté quatre sous-projets qui sont :

- la scolarisation des filles et leurs maintiens dans le système éducatif ;

- le renforcement du pouvoir économique des adolescentes, des jeunes filles et des femmes pour la réduction des écarts de genres ainsi que la réalisation de l'équité et de l'égalité ;

- l'accès égal des adolescentes et des jeunes filles à la santé et aux droits reproductifs ;

- l'insertion socioprofessionnelle des filles.



Ces activités seront réalisées par l'Association pour le développement régional à la base (ADRB) pour une durée de cinq ans.