Tchad : le Batha honore ses enseignants lors de leur Journée mondiale

La manifestation s’est déroulée sous le thème, « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons : un impératif mondial pour en finir avec la pénurie d'enseignants. » En effet, à l'instar de leurs collègues à travers le monde, les enseignants de la province du Batha ont célébré l'édition 2023 de la Journée Mondiale des Enseignants.



La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la délégation de l'Education nationale et de la Promotion civique du Batha, sous la présidence du secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat. Le président du comité d'organisation, Djingar Gaspar, a souligné l'importance de cette journée, pour mettre en avant les réalisations des enseignants.



Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, section du Batha, Ahmat Djibrine Ahmat, a commencé la cérémonie en observant une minute de silence en hommage aux enseignants décédés. Il a ensuite expliqué que cette journée offre l'opportunité de discuter de la stratégie nécessaire pour répondre aux besoins éducatifs.



Le délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique du Batha, Yakhoub Ibrahim Ahmat, a exprimé la gratitude du gouvernement envers les enseignants, malgré les difficultés.



Il a également encouragé les enseignants à maintenir des normes d'hygiène élevées dans leurs établissements. Abdelaziz Maï Mahamat, secrétaire général de la province du Batha, représentant le gouverneur, a rendu hommage à tous les enseignants de la province pour leurs efforts.



Il a souligné que la perte d'éducateurs, à travers le monde, a un impact dévastateur sur la profession enseignante et l'éducation en général. Enfin, il a remercié le gouvernement tchadien pour ses efforts en faveur des travailleurs tchadiens, en particulier ceux du secteur de l'éducation.