Tchad : le Batha peaufine sa stratégie de réponse rapide face aux urgences

Pendant deux jours, les participants venus des départements de Ouadi-rimé et du Batha Ouest ont acquis des connaissances pour élaborer une stratégie de plaidoyer afin d'obtenir des financements.



Le représentant du CARTAS Suisse au Batha, Khassalani Ahmat Khalid, a souligné l'engagement du projet REPAR pour le développement économique et social de la province. Il a ajouté que le projet accompagne les CDA pour établir une cellule départementale d'action et des comités locaux permanents pour piloter le mécanisme de réponse rapide. Cette cellule pourra disposer de son propre stock d'urgence, de son propre fonds, demander des financements aux bailleurs et intervenir en cas d'urgence.



Le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, a remercié les partenaires techniques et financiers du projet pour leur initiative d'accompagner les CPA, les CDA et les CLA à avoir en leur sein une cellule provinciale permanente pour le pilotage du mécanisme de réponse rapide. Il a demandé aux participants de suivre attentivement le contenu de cette formation pour être capable de distinguer une approche de plaidoyer et d'autres techniques d'influence pour atteindre un objectif de changement.



La formation des membres des comités locaux d'action est une initiative essentielle pour renforcer les compétences locales en matière de développement économique et social. Cette formation permettra de mettre en place des structures qui peuvent répondre rapidement aux urgences et promouvoir le développement à long terme de la province.