Tchad : le CAMOJET condamne les actes de vandalisme lors de la marche de Wakit Tamma

Par l'intermédiaire de son coordinateur national, Mahamat Macki Adam, le Collectif des Associations et Mouvements des Jeunes du Tchad condamne le sentiment de la haine et les attaques injustifiées des biens publics et privés.



De ce fait, le CAMOJET exhorte le gouvernement de transition à la libération sans condition des leaders de la société civile, organisateurs de la marche du 14 mai, dans le seul but de rendre apaisé le climat social et prioriser le dialogue pour l'intérêt national.