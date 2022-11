Tchad : le CEDPE condamne l’attaque terroriste dans la région du Lac Tchad

Dans un communiqué de presse rendu public, le Centre d’études pour le développement et la préservation de l’extrémisme (CEDPE) dit avoir « appris avec stupéfaction l’attaque surprise de la secte djihadiste Boko Haram dans la région du Lac Tchad, plus précisément sur l’île de Bouka-Toulloroum, localité située entre Ngouboua et Kaiga ce mardi 22 novembre 2022 aux environs de 4 heures du matin ».



A la suite de cela, un communiqué officiel de la présidence de la République, faisait état d’une dizaine de soldats ayant perdu la vie, avec un nombre considérable de blessés. Par la même occasion, des armes et des munitions ont été emportées par les assaillants. Face à cette situation, « le CEDPE déplore cette grosse perte, alors que le Tchad traverse une période charnière de son histoire », et « condamne fermement cette attaque ignoble ».



Selon le CEDPE, cette attaque intervient à cause du relâchement généralisé ces derniers temps dans le bassin du Lac Tchad, par l’armée tchadienne qui a pris de l’assurance, et a cru à l’affaiblissement de la secte. « Il est bien vrai que le groupe n’est plus actif comme jadis, car il ne contrôle plus aucune ville importante et 90% de ses membres se sont soit rendus, soit morts. Mais ceci n’est pas un alibi solide pour baisser la garde », regrette le CEDPE.



Par conséquent, le CEDPE demande au président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, de procéder à la dissolution du comité interministériel, créé il y a plus de quatre ans et chargé de la réinsertion des désassociés.



Il est aussi question d’impliquer la société civile dans les actions de coordination,

surtout en faisant appel au Réseau des Organisations de la Société Civile du Bassin du Lac Tchad qui compte 32 associations. Enfin, le CEDPE présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux victimes.