Tchad : le CEDPE forme plus de 200 jeunes à Adré sur l'utilisation positive des réseaux sociaux

La salle, pleine à craquer, reflétait l'enthousiasme et l'intérêt marqué des jeunes pour ce sujet crucial. Les participants ont unanimement reconnu le besoin pressant de telles initiatives éducatives.



L'objectif principal de la formation était d'aborder les défis spécifiques posés par l'extrémisme violent et le rôle potentiel des réseaux sociaux comme outils de promotion du dialogue et des valeurs démocratiques. Les formateurs, Dr. Ahmat Yacoub Dabio, Sadam Ahmat, Abdelsalam Younous et Ahmat Djamil, ont couvert un large éventail de sujets pertinents. La formation a mis l'accent sur les compétences nécessaires pour identifier et éviter les contenus extrémistes sur les réseaux sociaux.



Les formateurs ont souligné comment les jeunes peuvent utiliser les réseaux sociaux de manière constructive pour propager des messages de paix et de prévention contre l'extrémisme. L'un des objectifs clés était d'encourager les jeunes à créer des réseaux sociaux promouvant activement le dialogue et les valeurs démocratiques.



Parmi les conseils prodigués, les formateurs ont insisté sur l'importance de s'abstenir des discours communautaires, de profiter des aspects positifs des réseaux sociaux, de relayer des informations vérifiées et de créer une charte de bonne conduite dans les groupes.



La formation a également abordé les évolutions positives concernant l'accès à Internet au Tchad, soulignant les efforts gouvernementaux pour réduire les coûts et améliorer l'accessibilité. Les participants ont exprimé leur gratitude pour cette initiative du CEDPE, la qualifiant de cruciale pour les jeunes désireux de jouer un rôle actif dans la prévention de l'extrémisme et la promotion de la paix et de la démocratie dans leur communauté.