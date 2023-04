Tchad : le CEDPE lance une enquête visant à évaluer les aspirations du public, après le DNIS

Cette enquête est la cinquième du genre et se veut indépendante et apolitique, offrant aux participants l'occasion de s'exprimer librement sur la situation sociopolitique post-dialogue, le niveau de vie économique et social, les conflits communautaires, la réconciliation, etc.



Le sondage sera réalisé dans les 10 arrondissements de N'djamena auprès d'un échantillon de 1000 personnes. Des jeunes enquêteurs formés et encadrés par le CEDPE et d'autres associations partenaires seront chargés de collecter les données. L'Association des Jeunes pour la Construction d'un Tchad Meilleur est l'un des partenaires de la société civile choisis pour la réalisation de l'enquête.



La démarche méthodologique adoptée pour le sondage s'articule autour des phases suivantes : production des outils de collecte de données, recrutement des enquêteurs, formation des enquêteurs, enquête proprement dite (administration des outils et collecte de données), dépouillement, traitement, analyse et interprétation des données.



La stratégie adoptée pour ce sondage renvoie aux instruments de collecte de données et à l'administration des outils. Il s'agit d'un travail consistant à définir les méthodes et les techniques utilisées pour recueillir le maximum d'informations sur l'opinion des participants. Le mode de collecte des données a commencé par l'élaboration d'un questionnaire, suivi d'une formation des enquêteurs et des superviseurs sur les techniques de collecte de données et une mise à niveau sur l'objet du sondage.



Les enquêtes ont été menées par 100 jeunes (femmes et hommes) appartenant à des associations, qui ont été répartis en 10 équipes, chacune couvrant un arrondissement de N'djamena. Chaque équipe était dirigée par un superviseur et la collecte de données a commencé le matin pour se terminer le même jour. Les superviseurs étaient chargés de collecter les données de leur équipe et de les remettre au comité de chercheurs du CEDPE. Les données ont ensuite été traitées pendant deux jours pour être transformées en tableaux de dépouillement, fiches, tableaux statistiques et graphiques.



Les autorités compétentes, en particulier les maires des 10 arrondissements, seront tenues au courant de l'enquête, et une fois celle-ci terminée, les résultats seront mis à leur disposition pour améliorer le service public. Les données collectées permettront également de mieux comprendre les aspirations et les préoccupations de la population et d'orienter les politiques publiques pour répondre à leurs besoins.