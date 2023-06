Tchad : le CEDPE met en lumière le rôle essentiel des femmes dans la prévention des conflits et la démocratie

Dans son discours, l’ex-ministre Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, actuel président du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental, a rappelé que le Tchad fait face à une recrudescence de divers types de conflits depuis quelques décennies, tels que les conflits communautaires, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits fonciers et les conflits politiques.



Selon Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, "dans les situations de conflit, les considérations de genre entrent en jeu. Les femmes et les hommes n'ont pas le même accès aux ressources, au pouvoir et à la prise de décision avant, pendant et après les conflits".