Tchad : le CEDPE organise une exposition de livres

Cette exposition constitue une opportunité en or pour tous les élèves, étudiants et chercheurs qui souhaitent se documenter sur la prévention et la gestion des conflits. Ouverte de 8h à 16h, elle offre un espace propice à l'apprentissage, à travers des ouvrages spécialisés soigneusement sélectionnés.



Monsieur Yahya Adam Annour, assistant technicien du CEDPE, souligne que cette semaine d'exposition permettra également aux personnes qui ne connaissent pas encore l'institution de découvrir son travail en profondeur. En effet, cette occasion leur donnera l'opportunité de voir de près toutes les initiatives entreprises par le CEDPE dans le domaine des études, recherches, communication et analyses stratégiques liées à la prévention de l'extrémisme et à la gestion des conflits.



Il convient également de souligner que le CEDPE est une structure associative considérée comme un "Think Thank" d'utilité publique. Son rôle est essentiel dans la promotion du dialogue intercommunautaire pacifique ainsi que dans les efforts visant à construire une société plus harmonieuse et résiliente face aux défis liés à l'extrémisme.



En somme, cette exposition des livres organisée par le CEDPE représente bien plus qu'une simple présentation d'ouvrages spécialisés. Elle constitue une véritable vitrine permettant aux différents acteurs tchadiens engagés dans la prévention des conflits et la lutte contre l'extrémisme d'échanger leurs connaissances et expériences tout en renforçant leur réseau professionnel.



Pour tous ceux qui sont passionnés par ces sujets cruciaux pour notre société tchadienne actuelle mais aussi future, il s’agit là d'un rendez-vous immanquable où ils auront accès à un éventail varié d’informations précieuses afin d’enrichir leurs travaux académiques ou leurs prises de décisions au sein des organisations où ils exercent.



Il est donc vivement recommandé aux intéressés - élèves, étudiants, chercheurs ou simples curieux -de se rendre au siège du CEDPE entre le 5 février et le 9 Février afin découvrir ces ressources intellectuelles riches en enseignements utiles pour construire ensemble un avenir meilleur.