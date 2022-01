Tchad : le CEFOREP déterminé à améliorer la croissance et lutter contre la pauvreté

À travers ses activités de formation, d'appui, de conseil et de recherche, le CEFOREP entend améliorer les capacités techniques et les outils de travail nécessaires aux acteurs et institutions de développement en vue d'accroitre leurs efficacité et performance.



Les approches méthodologiques sont entre autres l'andragogie (science et pratique de l'éducation des adultes) et les techniques d'animations adaptées aux groupes cibles relatifs aux études. réalisations, formations et conseils sur des projets et programmes.



Les formations sont 100% professionnelles et adaptées aux normes internationales. Ces normes sont adaptées à leur tour aux réalités et exigences africaines.



À travers ses partenaires, le cabinet a pu toucher 13 pays à travers le monde. Il ambitionne de créer un Réseau international des directeurs généraux (RIDIG) qui regroupe déjà neuf pays d'Afrique avec un fonctionnement virtuel.



D'autres projets sont en vue : la création du Centre international de formation professionnelle en management de projets et en entrepreneuriat (ClFOPMAPE) dont les dossiers sont sur la bonne voie ; et la création de l'École d'ingénierie et des métiers (EDIM).